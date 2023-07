LES LECTURES SUSPENDUES Parc du château Mayenne, 10 juillet 2023, Mayenne.

Dans le cadre de Partir En Livre , grande fête nationale du livre jeunesse..

2023-07-10 fin : 2023-07-23 . .

As part of Partir En Livre, the national children’s book festival.

En el marco de Partir En Livre, festival nacional del libro infantil.

Im Rahmen von Partir En Livre , einem großen nationalen Fest für Kinder- und Jugendbücher.

