Festa de la Prima parc du chateau Massamier La Mignarde, Pépieux (11)

Festa de la Prima Lundi 10 avril, 11h00 parc du chateau Massamier La Mignarde, Pépieux (11) 5€ Des ateliers cirque et peinture Une chasse aux oeufs dnas le parc de 7 hectares Des stand de vente de plantes et boutures, de créations originales Humpty Dumpty sound system pour les minots tout en oc ! Repas et buvette sur place le tout au profit de la Calandreta Los Cascamels de Rieux-Minervois

2023-04-10T11:00:00+02:00 – 2023-04-10T17:00:00+02:00

