Les rencontres sur le Plateau : « Fêtes » Parc du château-Mairie Bosville, 23 septembre 2023, Bosville.

Bosville,Seine-Maritime

A 10h30 et à 13h30 : ateliers « autour du cirque », parc du château-Mairie.

Pour enfants à partir de 7 ans- gratuit)

A 18h30 : spectacle « Freak show » – les arts du cirque par la compagnie « On n’a jamais fini de rêver ».

Dans le parc du château-mairie.

Spectacle à 5€/adulte..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Parc du château-Mairie

Bosville 76450 Seine-Maritime Normandie



10:30 am and 1:30 pm: circus workshops, château-Mairie park.

For children aged 7 and over – free)

6:30pm: « Freak show » – circus arts by the « On n’a jamais fini de rêver » company.

In the château-mairie park.

Show at 5?/adult.

A las 10.30 y 13.30 h: talleres de « circo », parque del castillo-Mairie.

Para niños a partir de 7 años – gratis)

A las 18.30 h: « Freak show » – artes circenses a cargo de la compañía « On n’a jamais fini de rêver ».

En el recinto del castillo-mirador.

Espectáculo a 5€/adulto.

Um 10:30 Uhr und um 13:30 Uhr: Workshops « Rund um den Zirkus », Park des Rathaus-Schlosses.

Für Kinder ab 7 Jahren- kostenlos)

Um 18:30 Uhr: Aufführung « Freak show » – Zirkuskünste von der Kompanie « On n’a jamais fini de rêver ».

Im Park des Rathausschlosses.

Vorstellung für 5 Euro/Erwachsene.

