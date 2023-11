Marché de Noël Parc du château Louvres, 9 décembre 2023, Louvres.

Marché de Noël 9 et 10 décembre Parc du château Entrée libre

Comme à chaque édition, de nombreux commerçants et artisans locaux investiront les chalets pour vous faire découvrir une belle variété de produits : pâtisserie, loisirs créatifs, bijoux artisanaux, créations textiles, décorations et accessoires… L’occasion de dénicher un beau cadeau original et local pour vos proches. La patinoire fait également son retour et sera ouverte tout le week-end ainsi que la semaine suivante.

Pour les plus petits, des manèges enfantins seront présents, et bien sûr, le Père Noël lui-même se joindra à la fête pour une rencontre et une séance photo inoubliables !

Une offre de restauration chaude sera assurée sur place, avec la présence de différents foodtrucks.

Le marché de Noël sera ouvert le samedi 9 décembre de 10 h à 20 h et le dimanche 10 décembre de 10 h à 19 h.

Parc du château rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

