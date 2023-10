Halloween Parc du château Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Val-d'Oise Halloween Parc du château Louvres, 30 octobre 2023, Louvres. Halloween Lundi 30 octobre, 18h00 Parc du château Gratuit | Ouvert à tous Halloween fait son retour à Louvres ce 31 octobre de 18 h à 21 h dans le Parc du Château (entrée face à la mairie).

Venez frissonner de peur et faire le plein de bonbons !

Restauration sur place Parc du château 84 rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France

2023-10-30T18:00:00+01:00 – 2023-10-30T21:00:00+01:00

