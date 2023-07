Cet évènement est passé Cinéma plein air parc du chateau Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Val-d'Oise Cinéma plein air parc du chateau Louvres, 6 juillet 2023, Louvres. Cinéma plein air 6 et 7 juillet parc du chateau Entrée libre Prenez place confortablement sur l’herbe ou sur l’un des transats mis à disposition après vous être servi auprès d’un des food trucks présents sur place.

Au programme :

• Vendredi 7 juillet à 22 h : l’Âge de glace 1

• Samedi 8 juillet à 22 h : La vie scolaire Ouverture du parc à 20 h parc du chateau rue de paris Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T22:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:59:00+02:00

2023-07-07T22:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00 cinéma louvres Détails Catégories d’Évènement: Louvres, Val-d'Oise Autres Lieu parc du chateau Adresse rue de paris Louvres Ville Louvres Departement Val-d'Oise Lieu Ville parc du chateau Louvres

parc du chateau Louvres Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louvres/