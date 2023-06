Fête de la Musique parc du chateau Louvres Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Val-d'Oise Fête de la Musique parc du chateau Louvres, 21 juin 2023, Louvres. Fête de la Musique Mercredi 21 juin, 18h00 parc du chateau Une belle soirée et un beau programme pour découvrir de nouveaux artistes dans une ambiance des plus festives. 18 h – 19 h : École de Musique Municipale de Louvres

19 h – 20 h : Chorale Accords à coeur

20 h – 21 h : Rap par les jeunes du service jeunesse

21 h – 23 h 30 : Groupe Flyin’Dust Un foodtruck sera présent sur place. parc du chateau rue de paris Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

