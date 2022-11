Marché de Noël parc du chateau Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Val-d'Oise

Marché de Noël parc du chateau, 9 décembre 2022, Louvres. Marché de Noël 9 – 11 décembre parc du chateau

Accès libre | Ouvert à tous

Pour les fêtes de fin d’année, la Ville de Louvres s’illuminera aux couleurs de Noël avec son traditionnel Marché de Noël qui se tiendra du 9 au 11 décembre au Parc du Château. parc du chateau rue de paris Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France Chalets d’artisans locaux (pâtisserie, loisirs créatifs, bijoux artisanaux, vins et spiritueux, décorations…), séance photos offerte avec le Père Noël, patinoire, château gonflable, manège enfantin… Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. Retrouvez le programme du week-end ci-dessous. Vendredi 9 déc. | De 19 h à 22 h 30 Chalets d’artisans locaux : pâtisserie, loisirs créatifs, bijoux artisanaux, vins et spiritueux, décorations… (de 19 h à 22 h 30)

Manège enfantin, pêche à la ligne et barbe-à-papa (de 19 h à 22 h 30) Samedi 10 déc. | De 11 h à 22 h 30 Chalets d’artisans locaux : pâtisserie, loisirs créatifs, bijoux artisanaux, vins et spiritueux, décorations… (de 11 h à 22 h 30)

Séance photos offerte avec le Père Noël à partir de 16 h (présence du Père Noël de 14 h à 16 h place des Silos)

Patinoire (de 11 h à 19 h)

Château gonflable (de 11 h à 22 h 30)

Manège enfantin, stands de pêche à la ligne et de barbe-à-papa (de 11 h à 22 h 30)

Lutin sculpteur sur ballons et son chariot musical à partir de 16 h (présence de l’animation de 14 h à 16 h place des Silos)

Mascottes de Noël, à partir de 16 h _(prés_ence de l’animation de 14 h à 16 h place des Silos)

Restauration sur place (11 h à 22 h 30) Dimanche 11 déc. | De 11 h à 19 h Chalets d’artisans locaux : pâtisserie, loisirs créatifs, bijoux artisanaux, vins et spiritueux, décorations… (de 11 h à 19 h)

Séance photos offerte avec le Père Noël à partir de 14 h

Patinoire (de 11 h à 19 h)

Château gonflable (de 11 h à 19 h)

Manège enfantin, pêche à la ligne et barbe-à-papa (de 11 h à 19 h)

Jazz band du Père Noël (à partir de 14 h)

Restauration sur place (11 h à 19 h) À partir du lundi 12 déc. | La fête continue… Patinoire (du 12 au 18 déc.) : – Lun./ mar. / jeu. / ven. : de 17 h à 19 h

– Mer. : de 11 h à 19 h

– Sam. : de 11 h à 19 h

– Dim. : de 11 h à 18 h Manège enfantin, stands de pêche à la ligne et de barbe-à-papa (du 12 au 14 déc.) : – Lun. : de 17 h à 19 h

– Mar. : de 17 h à 19 h

– Mer. : de 14 h à 19 h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T19:00:00+01:00

2022-12-11T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Louvres, Val-d'Oise Autres Lieu parc du chateau Adresse rue de paris Louvres Ville Louvres lieuville parc du chateau Louvres Departement Val-d'Oise

parc du chateau Louvres Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louvres/

Marché de Noël parc du chateau 2022-12-09 was last modified: by Marché de Noël parc du chateau parc du chateau 9 décembre 2022 Louvres parc du chateau Louvres

Louvres Val-d'Oise