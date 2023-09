OCTOBRE ROSE PARC DU CHATEAU Longvic, 21 octobre 2023, Longvic.

OCTOBRE ROSE Samedi 21 octobre, 11h30 PARC DU CHATEAU ENTREE LIBRE

Longvic célèbre Octobre Rose samedi 21 octobre 2023 de 11h à 17h30 dans le Parc du Château.

11h : inauguration du Village Rose / stands prévention et dépistage du cancer du sein / Diverses expositions (Deuche Rose et Carpe Diem)

14h : Marche Rose, animée par l’ALC RANDO (2 parcours)

Ateliers Yoga organisés par la Ligue contre le Cancer : à 15h30 et à 16h30

De 14 à 17h : les Conseillers Municipaux Juniors (CMJ) proposeront des gaufres contre un don

Gratuit.

Restauration sur place avec Crêpes à l’envie.

PARC DU CHATEAU LONGVIC Longvic 21600 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T11:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

2023-10-21T11:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00