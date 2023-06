Les histoires d’A – Le Liquidambar Parc du château Lescombes Eysines, 23 août 2023, Eysines.

Les histoires d’A – Le Liquidambar Mercredi 23 août, 18h30 Parc du château Lescombes Gratuit

Par la Cie Liquidambar

Seule en scène, une comédienne accompagnée d’une multitude de têtes de marionnettes donne vie à toute une galerie de personnages et raconte autant d’histoires d’amour, drôles et touchantes. Ces Histoires d’A ont été « bidouillées » à domicile pendant le confinement. Un sac mal rangé dévoilant des têtes de marionnettes inspire à Aurore une série de portraits qui, tous, se mettent à parler d’amour. D’autres personnages lui viennent ensuite en tête, dont elle confie la fabrication à son acolyte, Lolita. Le cadre enfin apparaît, celui d’une émission de radio au cours de laquelle chacune de ces marionnettes se verra donner la parole. Se dessine in fine un récit tendre et généreux sur les mille et une façons de tomber amoureux.

? MERCREDI 23.08 À 18H30

? EYSINES Parc du Château Lescombes, 198 avenue du Taillan, avenue du Médoc 33320 Eysines

? TOUT PUBLIC dès 8 ans

?️ DURÉE : 55min

? GRATUIT sans réservation

? Représentation suivie d’une discussion conviviale avec les artistes.

Repli intempéries / canicule : Théâtre Jean Vilar (rue de l’Hôtel de ville)

? Conception, mise en scène et jeu : Aurore Cailleret • Fabrication des marionnettes : Lolita Barozzi et Aurore Cailleret

?? https://www.infotbm.com/fr/itineraires

Dans le cadre de Fertiles, en complicité avec l’été métropolitain. Une programmation mise en œuvre par #BordeauxMétropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’#Étémétropolitain2023.

Découvrez tout le programme de Fertiles sur www.eysines-culture.fr

Parc du château Lescombes 198 avenue du Taillan, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.infotbm.com/fr/itineraires »}, {« link »: « http://www.eysines-culture.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T18:30:00+02:00 – 2023-08-23T20:00:00+02:00

