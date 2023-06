SOUFFLES – Compagnie Christine Hassid Project Parc du château Lescombes Eysines, 20 juillet 2023, Eysines.

SOUFFLES – Compagnie Christine Hassid Project Jeudi 20 juillet, 17h00 Parc du château Lescombes Gratuit

????????? dans le cadre de Fertiles?

Par la Compagnie Christine Hassid Project

????? ?? ????? ??? ?? ??????

Entre danse contemporaine et arts visuels, Souffles incarne la vie. Au travers d’un voile suspendu, extrêmement léger, la pièce chorégraphique évoque le temps des origines, quand les premières combinaisons d’éléments ont, au fil de l’eau, donné la vie. Dans l’espace dessiné par ce grand voile fragile évoluent trois danseurs-performers qu’on ne quitte pas un instant des yeux. Le projet, qui associe l’artiste plasticien Laurent Valera, la chorégraphe Christine Hassid et le musicien électronique Damien Delpech, pousse les corps à devenir formes, et inversement. Attirance, répulsion, inspiration, expiration, flux, reflux, Souffles est une expérimentation chorégraphique liée à l’élaboration des mécanismes du vivant, enchaînant les événements pour se construire en temps réel. Les artistes mènent la danse et la subissent en même temps, dans des espaces qui participent à offrir une création chaque fois renouvelée.

☀ ????? ????????? ☀

? JEUDI 20/07 À 17H, suivi d’un atelier de danse

JEUDI 20/07 À 19H, suivi d’une rencontre avec les artistes

? EYSINES Parc du Château Lescombes, 198 avenue du Taillan, avenue du Médoc 33320 Eysines

? TOUT PUBLIC

?️ DURÉE : 20 minutes • Durée de l’atelier : 30 minutes environ

? GRATUIT sans réservation

? Repli intempéries / canicule : Théâtre Jean Vilar (rue de l’Hôtel de ville)

? Avec Luc Maintrot, Jimmy Monneron et Danaë Suteau • Artiste Plasticien : Laurent Valera • Chorégraphe : Christine Hassid • Création musicale : Damien Delpech • Régisseur général : Arthur Camelio • Chargée de diffusion : Bérengère Beney • Chargée de médiation : Diane Mespoulède

? ??????? ????? ? ?

?? https://www.infotbm.com/fr/itineraires

Dans le cadre de Fertiles, en complicité avec l’été métropolitain. Une programmation mise en œuvre par #BordeauxMétropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’#Étémétropolitain2023.

Découvrez tout le programme de Fertiles sur www.eysines-culture.fr

Parc du château Lescombes 198 avenue du Taillan, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.infotbm.com/fr/itineraires »}, {« link »: « http://www.eysines-culture.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T17:00:00+02:00 – 2023-07-20T20:00:00+02:00

2023-07-20T17:00:00+02:00 – 2023-07-20T20:00:00+02:00