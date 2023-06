Big Fish – Compagnie Mü Parc du château Lescombes Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Par la Compagnie Mü

dans le cadre des Scènes d’été en Gironde pour le lancement de Fertiles « Vous rappelez-vous de votre premier baiser ? De votre première soirée entouré-e de vos ami-e-s ? De vos premiers pas dans la vie de groupe ? De ce jour où vous avez regardé la mort en face et décidé de vous mettre à vivre réellement ? Nous pensons que ces instants fugaces, parfois décisifs, parfois quelconques, ces moments de doutes et de pertes, dont nous nous relevons, sont ceux qui nous construisent consciemment ou inconsciemment et qui déterminent notre avenir. Après tout, peut-être que le Big Fish que vous recherchez, vous l’avez déjà croisé !… » ☀ ☀

JEUDI 06.07 À 18H

EYSINES Parc du Château Lescombes, 198 avenue du Taillan, avenue du Médoc

TOUT PUBLIC

️ DURÉE : 50min

GRATUIT sans réservation

Repli intempéries / canicule : Théâtre Jean Vilar (rue de l’église) ?

https://www.infotbm.com/fr/itineraires Découvrez tout le programme de Fertiles sur www.eysines-culture.fr

