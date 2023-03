Château de Laréole – Rando-découverte du sentier pédagogique Parc du château, 2 juin 2023, Laréole.

Château de Laréole – Rando-découverte du sentier pédagogique 2 – 4 juin Parc du château Visite guidée gratuite – maximum 30 personnes – prévoir de bonnes chaussures

Bienvenue dans l’Espace Naturel Sensible du château de Laréole: à la découverte du sentier pédagogique « La Boucle du château ».

Cette nouvelle randonnée d’une longueur de 3km à l’intérieur du parc du château, va vous faire découvrir une succession de de milieux naturels (zones humides, prairies et forêts denses).Vous pourrez écouter le faucon crécerelle, le criquet tricolore et observer les remarquables cuivré des marais et jacinthe de Rome.

La visite commentée gratuite d’une durée d’environ 1h30 en matinée et durant l’après-midi se déroulera sur réservation au 05 61 06 33 58.

Parc du château Château, Laréole, Haute-Garonne, Occitanie Laréole 31480 Haute-Garonne Occitanie 05 61 06 33 58 Autour d'un château du XVIe siècle, parc public restauré de près de 24 ha, témoignant des grands décors de jardin du XVIIIe siècle. Aménagé selon le principe des jardins à la française : tapis vert bordé de buis, succession de terrasses, socles des anciennes sculptures disparues de Marc Arcis (Diane, Zéphire et Flore), il est agrémenté d'une vingtaine d'espèces de fruitiers et de six cépages. Verger d'autrefois où se côtoient amandiers princesses, cerisiers cœur de pigeon, pêchers de vigne, raisin dattier de Beyrouth. Les grandes allées ornées de tilleuls bicentenaires restituent la mise en scène typique de la « grande demeure ». Le parc est aujourd'hui entouré d'une zone étendue de près de 14 ha classée « Espace naturel sensible », composée de mosaïques d'habitats, de successions de zones sèches, humides, de pelouses et prairies naturelles, de boisements, étangs et ruchers. de Toulouse, direction Blagnac (aéroport), D 1 et à 2 km après Cadours, à la sortie de Laréole

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

