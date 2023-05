Coache’Laàs Festival Parc du Château, 11 juin 2023, Laàs.

Laàs,Pyrénées-Atlantiques

Une soirée Electro Dance conçue sur mesure avec 6 artistes de renommé nationale et internationale vont venir se produire à Laàs pour une véritable soirée Coache’Laàs où vous pourrez venir sublimer de paillettes, de déguisements, de froufrous… tout ce qui vous fait plaisir pour passer une soirée hors du commun dans le parc arboré du château de Laàs.

Au programme : Joachim Pastor, Henri PFR, Trinix, Klingande, Frédéric Beigbeder et Durango Sound System

Entre chaque set des artistes performeurs, du feu, des surprises exciteront votre soirée de show où la musique est reine pendant 8 heures non stop ! Le thème choisi étant le cirque , nous vous attendons toutes et tous déguisés..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 02:00:00. EUR.

Parc du Château

Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A tailor-made Electro Dance evening with 6 artists of national and international renown coming to perform in Laàs for a real Coache’Laàs evening where you can come and sublimate with sequins, disguises, frills… everything you like to spend an extraordinary evening in the park of the castle of Laàs.

On the programme: Joachim Pastor, Henri PFR, Trinix, Klingande, Frédéric Beigbeder and Durango Sound System.

Between each set, performers, fire, surprises will excite your evening of show where music is king for 8 hours non stop! The chosen theme being the circus, we expect you all to be dressed up.

Una velada de Electro Dance a medida con 6 artistas de renombre nacional e internacional que vienen a actuar a Laàs para una verdadera velada Coache’Laàs donde podrás venir a sublimarte con lentejuelas, disfraces, volantes… todo lo que te gusta para pasar una velada extraordinaria en el parque del castillo de Laàs.

En el programa: Joachim Pastor, Henri PFR, Trinix, Klingande, Frédéric Beigbeder y Durango Sound System.

Entre cada set, artistas, fuego y sorpresas animarán una velada de espectáculo en la que la música será la reina durante 8 horas ininterrumpidas. Como el tema elegido es el circo, esperamos que todos vayan disfrazados.

Ein maßgeschneiderter Electro-Dance-Abend mit 6 national und international bekannten Künstlern, die in Laàs auftreten werden, um einen echten Coache?Laàs-Abend zu veranstalten, an dem Sie mit Pailletten, Verkleidungen, Rüschen und allem, was Ihnen Spaß macht, einen außergewöhnlichen Abend im Park des Schlosses von Laàs verbringen können.

Auf dem Programm stehen: Joachim Pastor, Henri PFR, Trinix, Klingande, Frédéric Beigbeder und Durango Sound System

Zwischen jedem Set gibt es Performer, Feuer und Überraschungen, die Ihren Abend zu einer Show machen werden, in der die Musik 8 Stunden lang nonstop regiert! Das Thema des Abends ist Zirkus, und wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Béarn des Gaves