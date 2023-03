Visite guidée d’un parc et jardin protégés au titre des monuments historiques Parc du Château, 3 juin 2023, Hellering.

Visite guidée d’un parc et jardin protégés au titre des monuments historiques Samedi 3 juin, 16h00 Parc du Château Entrée libre sur réservation auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach. 20 personnes maximum.

Les jardins aussi connaissent les aléas de la mode et de l’art. En compagnie d’un spécialiste du CAUE, vous découvrirez l’époque et le style dans lesquels s’inscrit le jardin du château d’Hausen. Complémentant l’architecture des lieux, ce jardin inscrit au titre des monuments historiques est remarquable à bien des égards.

Après une petite explication concernant l’Histoire des jardins, vous déambulerez dans les allées ombragées et fleuries à la rencontre des trois types de milieux – trois ambiances – que contient le parc (jardin d’ornement, zone intermédiaire et petit « parc forestier »), des plantes qui l’habitent et de ses petits trésors secrets (galerie mystérieuse, fontaine, sources…).

Le château est construit en 1760-65, à la place d'anciens moulins sur la Rosselle et à proximité de la forge, par la célèbre famille lorraine des De Wendel (Charles De Wendel est alors maître des forges d'Hayange). L'autorisation est obtenue du Duc de Lorraine Stanislas en 1758. C'est en 1808 que le château devient la propriété d'Ignace-Charles d'Hausen de Weidesheim, neveu d'Anne Marguerite d'Hausen de Weidesheim (épouse de Charles de Wendel) dont les terres d'origine se situent sur la commune de Kalhausen, non loin de Bitche et Sarreguemines. La bâtisse deviendra la propriété des Gouvy en 1882. En 1937 c'est la Compagnie Houillère de Sarre-et-Moselle qui rachète le château puis, en 1946 ce seront les HBL (Houillères du Bassin de Lorraine) (le château devient le siège de leur Conseil d'Administration). Jusqu'en 1996, il accueillera des patrons des HBL avant leur fin progressive. Depuis 2003, il est devenu l'Hôtel de Ville d'Hombourg-Haut. Si les intérieurs n'ont rien gardé de leurs splendeurs, suite à ces occupations du XXème siècle, les extérieurs sont intacts. A cela s'ajoute un superbe parc devenu public à l'arrière du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

