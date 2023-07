CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DES ALPES MANCELLES Parc du Château Fresnay-sur-Sarthe, 8 juillet 2023, Fresnay-sur-Sarthe.

Fresnay-sur-Sarthe,Sarthe

Découvrez le parc du château au coucher du soleil en compagnie de l’Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles !.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 22:30:00. .

Parc du Château Place de Bassum

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire



Discover the château grounds at sunset with the Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles!

Descubra el recinto del castillo al atardecer con la Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles

Entdecken Sie den Schlosspark bei Sonnenuntergang in Begleitung des Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles!

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire