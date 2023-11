Xmas Pass Festival Django Reinhardt 2024 Parc du Château Fontainebleau, 4 décembre 2023, Fontainebleau.

Fontainebleau,Seine-et-Marne

Le Festival Django Reinhardt est de retour en 2024 pour sa 45ème édition, du 27 au 30 juin 2024 dans le Parc du château de Fontainebleau ! Offrez pour l’occasion un cadeau festif pour une expérience de jazz inoubliable..

Parc du Château Prairie du Bois d’Hyver

Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France



The Django Reinhardt Festival is back in 2024 for its 45th edition, from June 27 to 30, 2024 in the Parc du Château de Fontainebleau! Give a festive gift for an unforgettable jazz experience.

¡El Festival Django Reinhardt vuelve en 2024 para su 45ª edición, del 27 al 30 de junio de 2024 en el Parc du Château de Fontainebleau! Regale una experiencia jazzística inolvidable.

Das Django-Reinhardt-Festival kehrt 2024 zu seiner 45. Ausgabe zurück und findet vom 27. bis 30. Juni 2024 im Schlosspark von Fontainebleau statt! Schenken Sie zu diesem Anlass ein festliches Geschenk für ein unvergessliches Jazz-Erlebnis.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau