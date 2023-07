Balade Greeter avec Dominique Constentin Parc du château Flers, 6 août 2023, Flers.

Flers,Orne

Visite de la ville de Flers avec Dominique Constentin

« Normande d’origine et de coeur, c’est avec un immense plaisir que je vous ferai découvrir notre patrimoine (églises, calvaires, lavoirs,…), la reconstruction de Flers (la richesse d’une ville reconstruite) ainsi que notre bocage (nombreux petits chemins bordés de haies propices aux randonnées, rivières, faune, flore). »

Réservation obligatoire. 6 personnes max..

2023-08-06 10:00:00 fin : 2023-08-06 12:00:00. .

Parc du château

Flers 61100 Orne Normandie



Visit the town of Flers with Dominique Constentin

« A Norman by birth and by heart, it’s with great pleasure that I’ll help you discover our heritage (churches, calvaries, wash houses, etc.), the reconstruction of Flers (the richness of a rebuilt town) and our bocage (numerous small hedged paths ideal for hiking, rivers, fauna, flora). »

Reservations required. 6 people max.

Visita a Flers con Dominique Constentin

« Estaré encantado de mostrarle nuestro patrimonio (iglesias, calvarios, lavaderos, etc.), la reconstrucción de Flers (la riqueza de una ciudad reconstruida) y nuestro bocage (numerosos senderos pequeños bordeados de setos, ideales para pasear, ríos, fauna y flora)

Imprescindible reservar. máximo 6 personas.

Stadtführung durch Flers mit Dominique Constentin

« Als Normannin mit Herkunft und Herz ist es mir eine große Freude, Ihnen unser Kulturerbe (Kirchen, Kalvarienberge, Waschhäuser, …), den Wiederaufbau von Flers (der Reichtum einer wiederaufgebauten Stadt) sowie unsere Bocage (zahlreiche kleine, von Hecken gesäumte Wege, die sich für Wanderungen eignen, Flüsse, Fauna und Flora) zu zeigen. »

Reservierung erforderlich. max. 6 Personen.

