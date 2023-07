Balade Greeter avec Dominique Costentin Parc du château Flers, 6 août 2023, Flers.

Flers,Orne

Connaissez-vous le principe des Greeters ?

Volontaires et bénévoles, ces guides d’un nouveau genre vous aident à prendre vos marques dans l’endroit que vous visitez. Ils vous dévoilent leurs secrets à travers une balade. Une nouvelle façon de découvrir le territoire à travers un œil local.

Dominique Costentin vient compléter l’équipe des Greeters en Montagnes de Normandie.

Pour votre prochaine venue à Flers, n’hésitez plus

Dominique vous fera découvrir la ville de Flers, qu’elle affectionne, pour son intérêt historique et architectural … Elle vous attend afin de vous faire partager ses endroits prêtés! Vous souhaitez vivre une expérience authentique et adaptée à vos attentes ? Alors, créez-vous de magnifiques souvenirs.

Samedi 05 août, elle vous donne rendez-vous au parking du château de Flers à 10h.

Durée de 1h30 à 2h

Gratuit

6 personnes maximum

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Flers

Envie de réserver une balade avec un de nos Greeters ?

C’est par ici: http://www.greeters-orne-normandie.com.

2023-08-06 10:00:00 fin : 2023-08-06 12:00:00. .

Parc du château

Flers 61100 Orne Normandie



Have you heard of Greeters?

These volunteer guides of a new kind help you get your bearings in the place you’re visiting. They’ll reveal their secrets to you on a guided tour. A new way to discover the area through a local eye.

Dominique Costentin joins the Greeters en Montagnes de Normandie team.

For your next visit to Flers, don’t hesitate!

Dominique will introduce you to the town of Flers, which she loves for its historical and architectural interest… She’s waiting to share with you the places she’s lent you! Would you like an authentic experience tailored to your needs? Then create wonderful memories for yourself.

On Saturday August 05, she’ll meet you at the château de Flers parking lot at 10am.

Duration: 1h30 to 2h

Free

6 people maximum

Reservations required at the Flers tourist office

Want to book a walk with one of our Greeters?

Click here: http://www.greeters-orne-normandie.com

¿Ha oído hablar de los Greeters?

Estos guías de nuevo cuño son voluntarios que le ayudan a familiarizarse con el lugar que visita. Le revelarán sus secretos durante un paseo. Es una nueva forma de descubrir la zona a través de los ojos de un lugareño.

Dominique Costentin se une al equipo de Greeters en las Montañas de Normandía.

Para su próxima visita a Flers, ¡no lo dude más!

Dominique le presentará la ciudad de Flers, que adora por su interés histórico y arquitectónico… Le encantará compartir con usted sus lugares favoritos ¿Busca una experiencia auténtica y adaptada a sus necesidades? Cree un recuerdo inolvidable.

El sábado 5 de agosto, le esperará en el aparcamiento del castillo de Flers a las 10 h.

Duración de 1h30 a 2h

Gratis

6 personas máximo

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo de Flers

¿Quieres reservar un paseo con uno de nuestros Greeters?

Haga clic aquí: http://www.greeters-orne-normandie.com

Kennen Sie das Prinzip der Greeters?

Diese freiwilligen und ehrenamtlichen Fremdenführer einer neuen Art helfen Ihnen dabei, sich an dem Ort, den Sie besuchen, zurechtzufinden. Sie enthüllen Ihnen auf einem Spaziergang ihre Geheimnisse. Eine neue Art, die Gegend durch ein lokales Auge zu entdecken.

Dominique Costentin ergänzt das Team der Greeters en Montagnes de Normandie.

Für Ihren nächsten Besuch in Flers, zögern Sie nicht mehr

Dominique wird Ihnen die Stadt Flers zeigen, die sie wegen ihres historischen und architektonischen Interesses liebt … Sie erwartet Sie, um Sie an ihren geliehenen Orten teilhaben zu lassen! Möchten Sie eine authentische Erfahrung machen, die Ihren Erwartungen entspricht? Dann schaffen Sie sich schöne Erinnerungen.

Am Samstag, den 5. August, trifft sie sich mit Ihnen um 10 Uhr auf dem Parkplatz des Schlosses von Flers.

Dauer von 1,5 bis 2 Stunden

Kostenlos

maximal 6 Personen

Reservierung beim Tourismusbüro in Flers erforderlich

Möchten Sie einen Spaziergang mit einem unserer Greeter buchen?

Hier geht’s lang: http://www.greeters-orne-normandie.com

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité