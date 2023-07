Courant d’air: Après midi au parc du Château Parc du Chateau Étoile-sur-Rhône, 19 juillet 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

On vous donne rendez-vous pour un après-midi entre permaculture et poésie ! Dès 15h venez profiter des jeux, lectures et espaces de détente déployés dans le parc. À 16h découvrez l’entresort théâtral La Graineterie de mots de la compagnie Miscellanée..

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-19 18:00:00. .

Parc du Chateau

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Join us for an afternoon of permaculture and poetry! From 3pm, come and enjoy games, readings and relaxation areas in the park. At 4pm, discover the theatrical entresort La Graineterie de mots by the Miscellanée company.

Acompáñanos en una tarde de permacultura y poesía A partir de las 15.00 h, disfrute de los juegos, las lecturas y las zonas de descanso del parque. A las 16:00, disfrute de la representación teatral La Graineterie de mots de la compañía Miscellanée.

Wir laden Sie zu einem Nachmittag zwischen Permakultur und Poesie ein! Ab 15 Uhr können Sie im Park Spiele, Lesungen und Entspannungsmöglichkeiten genießen. Um 16 Uhr findet die Theateraufführung La Graineterie de mots der Compagnie Miscellanée statt.

Mise à jour le 2023-06-15 par Valence Romans Tourisme