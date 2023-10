FOULEES DES BARBUS Parc du Château Épinal, 5 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Parcours de 6,5 km –

COURSE ET MARCHE NON CHRONOMETREES ouvertes à tous les hommes.

Organisée par le Comité des Vosges de la Ligue contre le Cancer, elle aura lieu au parc du château à 10h30.

Dimanche 2023-11-05 10:30:00 fin : 2023-11-05 . 5 EUR.

Parc du Château

Épinal 88000 Vosges Grand Est



6.5 km course –

RUN AND WALK WITHOUT CHRONOMETRY open to all men.

Organized by the Comité des Vosges de la Ligue contre le Cancer, the event takes place in the château grounds at 10.30am.

Recorrido de 6,5 km –

CORRER Y CAMINAR SIN RELOJ ABIERTO a todos los hombres.

Organizada por el Comité de la Liga contra el Cáncer de los Vosgos, la prueba tendrá lugar en el recinto del castillo a las 10.30 h.

6,5 km lange Strecke – –

RENNEN UND WANDERN OHNE CHRONOMETER steht allen Männern offen.

Der Lauf wird vom Komitee der Vogesen für die Krebsliga organisiert und findet um 10:30 Uhr im Schlosspark statt.

