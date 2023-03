CHASSE AU LAPIN 2023 PARC DU CHATEAU Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges . 1 EUR Chasse au Lapin de Pâques à Épinal L’Association Esprits Solidaires 88, avec le soutien de la ville, organise la Chasse au Lapin de Pâques et vous donne rendez-vous dans le Parc du Château à Épinal pour cette occasion. Accompagnés de leurs parents, les enfants (jusqu’à 12 ans), sont invités à partir en chasse ! La participation de 1,00 € donnera droit à un ticket qu’il faudra faire valider par le « lapin » à retrouver dans le parc du château.

L’enfant aura droit à sa friandise une fois le ticket validé !

(inscription sur place) +33 6 11 18 49 37 http://espritssolidaires88.fr/ PARC DU CHATEAU 14 Chemin de la colombière Épinal

