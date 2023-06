Visite guidée du parc Parc du château du Vaudroc Limpiville Limpiville Catégories d’Évènement: Limpiville

Visite guidée du parc 16 et 17 septembre Parc du château du Vaudroc Limpiville, 16 septembre 2023, Limpiville. Visite guidée du parc 16 et 17 septembre Parc du château du Vaudroc Nous serons ravis de vous accueillir dans ce lieu enchanteur et nous pourrons vous guider si vous le désirez.

Les visites pourront être guidées par les jardiniers ou les propriétaires.

L'occasion de retrouver l'atmosphère contemplative de jardins conçus au XVIII ème siècle. Parc du château du Vaudroc 304 rue du Château, 76540 Limpiville Limpiville 76540 Seine-Maritime Normandie 09 63 65 54 02 Le parc a été créé par Jean-François Dyel qui a acheté le château en 1736 aux moines de l'abbaye de Fécamp, un ancien prieuré. Les jardins à la française ont été restaurés dans les années 1960 et comportent une charmille en forme de double lyre inversée unique au nord de la Loire.

