Concert : Le Rossignol amoureux, par l’ensemble Akadêmia Parc du château du Pailly, 3 juin 2023, Le Pailly.

Concert : Le Rossignol amoureux, par l’ensemble Akadêmia Samedi 3 juin, 20h00 Parc du château du Pailly Réservation conseillée

Que serait la musique (et les jardins) sans les oiseaux ? La Musique à l’imitation de la Nature, est porteuse de la mélancolie de l’oiseau nocturne exaltant l’amour sous toutes ses formes. Sous l’emblème de l’oiseau mélodieux, incarnation du lyrisme amoureux, des pièces vocales et instrumentales du XVIIème siècle alterneront en une profusion de trilles et de roulades.

Sous l’emblème de l’oiseau mélodieux, des œuvres de Guédron, Moulinié, Le Camus, Purcell, Dowland, Van Eyck établissent un dialogue entre flûte, luth, harpe et voix.

Samedi à 20h, durée : 1h

Parc du château du Pailly Rue du Breuil de Saint-Germain, Le Pailly, Haute-Marne, Grand Est Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est 06 03 84 45 12 http://www.renaissancechateaudupailly.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 84 45 12 »}] Encore en partie ceint de douves, l’ancien château féodal a été transformé en résidence de la Renaissance par Gaspard de Saulx-Tavannes, entre 1563 et 1573. L’écrin vert du château comprend un parc pittoresque et un jardin régulier, lui-même composé d’un grand parterre orné d’un bassin circulaire bordé par des quinconces de tilleuls.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:00:00+02:00 – 2023-06-03T21:00:00+02:00

2023-06-03T20:00:00+02:00 – 2023-06-03T21:00:00+02:00