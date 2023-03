La chambre à la treille : peindre le jardin animé Parc du château du Pailly Le Pailly Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Le Pailly

La chambre à la treille : peindre le jardin animé Parc du château du Pailly, 3 juin 2023, Le Pailly. La chambre à la treille : peindre le jardin animé 3 et 4 juin Parc du château du Pailly Focus sur le rare décor peint de cette salle, exceptionnellement ouverte à l’occasion de Rendez-vous aux jardins. Il manifeste le goût de la Renaissance pour des jardins, parfois peuplés d’animaux, peints en trompe l’œil.

Samedi et dimanche : visites guidées à 15h30 et 16h30, durée : 20 minutes environ Parc du château du Pailly Rue du Breuil de Saint-Germain, Le Pailly, Haute-Marne, Grand Est Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est 06 03 84 45 12 http://www.renaissancechateaudupailly.com Encore en partie ceint de douves, l’ancien château féodal a été transformé en résidence de la Renaissance par Gaspard de Saulx-Tavannes, entre 1563 et 1573. L’écrin vert du château comprend un parc pittoresque et un jardin régulier, lui-même composé d’un grand parterre orné d’un bassin circulaire bordé par des quinconces de tilleuls. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

