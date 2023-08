Journées européennes du patrimoine Parc du château du martreil Sainte-Christine, 15 septembre 2023, Sainte-Christine.

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 40ème édition des journées européennes du patrimoine aura lieu cette année les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, sur le thème du patrimoine vivant et du patrimoine du sport.

Le parc du Martreil qui propose la visite du magnifique parc botanique et la découverte de la chapelle d’intérieur du château, a choisi le chant pour son animation thématique.

Venez nombreux découvrir le programme tout à fait original qui a été conçu pour vous avec la participation d’un groupe de jeunes artistes.

Tarif : 8 € pour la chapelle et le parc (gratuit jusqu’à 12 ans).

Jumelage avec le parc du château de Serrant : entrée à 6 € sur présentation du billet de Serrant remis lors de la visite.

Ouvert aux groupes scolaires le vendredi 15 septembre dans le cadre des programmes « Levez les yeux » et « Les enfants du patrimoine », de 9h à 12h et de 14h à 19h

Parc du château du martreil Le Martreil, 49120 Sainte-Christine Sainte-Christine 49120 Sainte-Christine Maine-et-Loire Pays de la Loire 06.18.75.48.04 http://www.le-martreil.fr https://www.facebook.com/pages/Parc-du-Ch%C3%A2teau-du-Martreil/216721125008353?ref=hl Certains des plus beaux arbres de la région rayonnent dans le parc du Martreil et ont été répertoriés « arbres remarquables du Maine et Loire » par le Conseil Général. Conservé dans sa composition d’origine, ce beau parc paysager agricole du XIXème siècle recèle quelques 90 espèces d’arbres, tant indigènes qu’exotiques. Vous découvrirez, au détour des prairies et bosquets, chênes quadricentenaires, rare cormier tricentenaire, liquidambars exceptionnels (les plus hauts de France), plaqueminiers et tulipiers de Virginie, séquoias et cèdres du Liban, mais aussi platanes d’Orient et sapins d’Espagne, calocèdres et pins de l’Himalaya… Les âmes romantiques se laisseront séduire par son bel étang et les bois qui l’entourent. route Chalonnes / Loire à Beaupréau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Patrick de Romans