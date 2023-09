Concert en plein air Parc du château du Chatelard Passirac Catégories d’Évènement: Charente

Passirac Concert en plein air Parc du château du Chatelard Passirac, 17 septembre 2023, Passirac. Concert en plein air Dimanche 17 septembre, 18h00 Parc du château du Chatelard Gratuit. Entrée libre. Sans limite de places. Concert donné par la Chorale « Au choeur du Lary », en plein air, dans le parc du Château. Répertoire varié : chants contemporains (variétés françaises et étrangères), chants classiques, folkloriques, chants religieux (messes et chants sacrés). Son répertoire est chanté dans toutes les langues : anglais,espagnol, allemand, langues régionales (basque, occitan) ou langues anciennes (latin). Parc du château du Chatelard 1 impasse du Château, 16480 Passirac Passirac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 07 26 06 26 https://passirac1heureusenature.jimdofree.com/ Château privé du XIXe siècle Parking gratuit à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

