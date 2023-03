Visite du parc du château du Bouchet Parc du château du bouchet Noyant-Villages Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Visite du parc du château du Bouchet Parc du château du bouchet, 3 juin 2023, Noyant-Villages. Visite du parc du château du Bouchet 3 et 4 juin Parc du château du bouchet 3€ par personne. Gratuit pour les enfants. Visite du vaste parc paysager romantique conçu au XIXème siècle par le paysagiste Lalos. La visite est libre avec un plan détaillé. Plusieurs circuits sont proposés. Parc du château du bouchet Le Bouchet 49490 Noyant Villages Lasse Noyant-Villages 49490 Lasse Maine-et-Loire Pays de la Loire Parc paysager romantique implanté au 19e siècle sur les conseils du paysagiste Lalos, sur l’emprise d’un jardin classique. Un jardin régulier a récemment été réaménagé entre le Saut de Loup et le château, vers lequel convergent les anciennes allées et perspectives. Sur la D766 entre Baugé et Auverse. Tarif : 3€ ; Gratuit -12 ans Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

