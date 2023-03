Visite guidée : « Musique au chais, musique au salon, musique du paysage » Parc du château des vaults Savennières Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Visite guidée : « Musique au chais, musique au salon, musique du paysage » Parc du château des vaults, 3 juin 2023, Savennières. Visite guidée : « Musique au chais, musique au salon, musique du paysage » 3 et 4 juin Parc du château des vaults 2€ / personne Promenade conférence de 30 minutes sur le vin, les festivals, le vent, le train et les oiseaux. Parc du château des vaults 1, place du Mail, Savennières, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire Le parc paysager, remodelé en 1852, autour d’une boire et d’un étang est établi entre les coteaux arides voués à la vigne et la vallée de la Loire. Le paysage recomposé d’essences rares et exotiques, cyprès de Lambert, chênes verts, cyprès chauves, platanes, répond aux façades du château embaumant, au fil des saisons, les glycines, le jasmin ou les roses. Collections remarquables de bulbes, d’iris, d’agapanthes, d’hydrangeas et de roses. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©Domaineduclosel

