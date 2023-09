Ressuscitons la biodiversité ! Parc du Château des Loges Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Ressuscitons la biodiversité ! Parc du Château des Loges Nevers, 18 novembre 2023, Nevers. Ressuscitons la biodiversité ! Samedi 18 novembre, 09h30 Parc du Château des Loges Sur inscription, gratuit Nous aborderons les différentes façons de contribuer à maximiser la biodiversité chez soi et ensemble, nous construirons des petits abris pour différentes espèces de notre faune local.

Activité proposée par le MELA
Parc du Château des Loges
66 Rue de Marzy, 58000 Nevers
Nevers 58000 Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté
mela58@sfr.fr
0783822519

2023-11-18T09:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:30:00+01:00

2023-11-18T09:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:30:00+01:00
Biodiversité
Activité manuelle

