Partons à la découverte des p’tites bêtes du sol Parc du Château des Loges Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Partons à la découverte des p’tites bêtes du sol Parc du Château des Loges, 25 mars 2023, Nevers. Partons à la découverte des p’tites bêtes du sol Samedi 25 mars, 14h00 Parc du Château des Loges Gratuit, Sur inscription Partez à la découverte de la petite faune du sol ! Lors d’un très beau samedi après-midi, quoi de mieux que d’en apprendre davantage sur toutes les petites bêtes vivantes sous nos pieds ! Accessible à tout public, cette activité sera un agréable moment d’échange avec nos partenaires de la MELA. Parc du Château des Loges 66 Rue de Marzy, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « mela58@sfr.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783822519 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00 Balade Nature

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Parc du Château des Loges Adresse 66 Rue de Marzy, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Parc du Château des Loges Nevers

Parc du Château des Loges Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Partons à la découverte des p’tites bêtes du sol Parc du Château des Loges 2023-03-25 was last modified: by Partons à la découverte des p’tites bêtes du sol Parc du Château des Loges Parc du Château des Loges 25 mars 2023 Nevers Parc du Château des Loges Nevers

Nevers Nièvre