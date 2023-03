Chouettons-nous bonne chance pour entendre la chouette ! Parc du Château des Loges Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Chouettons-nous bonne chance pour entendre la chouette ! Parc du Château des Loges, 11 mars 2023, Nevers. Chouettons-nous bonne chance pour entendre la chouette ! Samedi 11 mars, 19h00 Parc du Château des Loges Gratuit, Sur inscription Découvrir les rapaces de notre ville à la tombée de la nuit, plutôt chouette cette activité non ? Rejoignez nous dans cette aventure pour en apprendre plus sur ces espèces noctures présentes dans la Nièvre lors d’une conférence tenu par Johann Pitois, bagueur du muséum de Paris ! Après un temp d’échange, nous aurons peut être la chance d’en entendre au cours d’une sortie de nuit ? Parc du Château des Loges 66 Rue de Marzy, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « nievre@lpo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T19:00:00+01:00 – 2023-03-11T22:00:00+01:00

