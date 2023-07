OMBRÉE SOLEIL : BALADE CONTÉE AVEC SYLVIE MOMBO – COMBREÉ Parc du Château des Hommeaux, Combrée Ombrée d’Anjou, 1 septembre 2023, Ombrée d'Anjou.

Ombrée d’Anjou,Maine-et-Loire

Balade contée avec Sylvie Mombo proposée le 1er septembre 2023, au départ du parc du Château des Hommeaux, à Combrée..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . .

Parc du Château des Hommeaux, Combrée

Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Storytelling walk with Sylvie Mombo on September 1, 2023, departing from the Château des Hommeaux park in Combrée.

Paseo cuentacuentos con Sylvie Mombo el 1 de septiembre de 2023, con salida del recinto del castillo des Hommeaux en Combrée.

Erzählter Spaziergang mit Sylvie Mombo, angeboten am 1. September 2023, ausgehend vom Park des Château des Hommeaux, in Combrée.

