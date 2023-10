Noël au château à Vendôme Parc du château de Vendôme Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Noël au château à Vendôme Parc du château de Vendôme Vendôme, 10 décembre 2023, Vendôme. Vendôme,Loir-et-Cher Noël au château c’est : des musiques de Noël, l’arrivée du Père Noël, des sculptures sur ballons….

Dimanche 2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. EUR.

Parc du château de Vendôme

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Christmas at the castle: Christmas music, Santa's arrival, balloon sculptures… Navidad en el castillo significa: música navideña, la llegada de Papá Noel, esculturas de globos… Weihnachten im Schloss bedeutet: Weihnachtsmusik, die Ankunft des Weihnachtsmanns, Ballonskulpturen…

