Ramonville-Saint-Agne Chasse aux trésors Parc du Château de Soule Ramonville-Saint-Agne, 7 juin 2023, Ramonville-Saint-Agne. Chasse aux trésors Mercredi 7 juin, 14h00 Parc du Château de Soule Sur inscription Découvrez quelles espèces se cachent dans le parc du château de Soule, apprenez à les identifier et à les recenser pour contribuer à la préservation du patrimoine naturel de Ramonville. Mercredi 7 juin de 14h à 16h30 au parc du château de Soule.

Inscr. à sylvie.barrier@mairie-ramonville.fr (20 participant·es maximum, enfants inclus).

Infos pratiques : un smartphone avec une connexion internet, par famille, pour noter les observations sur l’application Citizen.

Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale. Parc du Château de Soule 2, allée Nicolas de Condorcet, 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:sylvie.barrier@mairie-ramonville.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T14:00:00+02:00 – 2023-06-07T16:30:00+02:00

