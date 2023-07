Découverte de la glacière Parc du château de Saint-Maur Argent-sur-Sauldre Catégories d’Évènement: Argent-sur-Sauldre

Cher Découverte de la glacière Parc du château de Saint-Maur Argent-sur-Sauldre, 16 septembre 2023, Argent-sur-Sauldre. Découverte de la glacière 16 et 17 septembre Parc du château de Saint-Maur Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de rentrer dans la glacière. Cependant les explications vous permettront de connaître son histoire. Parc du château de Saint-Maur 18410 Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 (0)248815060 https://www.argentsursauldre.fr/ Le château a été construit au XIIIe siècle. Il est acheté en 1765 par Nicolas Dupré de Saint-Maur, intendant de la généralité de Bourges, qui lance des travaux de réaménagement qui donneront au château sont apparence actuelle. Le château est acheté par la commune en 1957 et sera transformé en musée en 1988. Parking gratuit, table de pique-nique, aire de jeux, toilettes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

