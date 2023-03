Visites libres Parc du château de Saint André Mareuil-sur-Lay-Dissais Catégories d’Évènement: Mareuil-sur-Lay-Dissais

Visites libres Parc du château de Saint André, 4 juin 2023, Mareuil-sur-Lay-Dissais. Visites libres Dimanche 4 juin, 10h00 Parc du château de Saint André 6 € Parc paysager du 19ème siècle, arbres remarquables, roseraies, point de vue sur la Vallée du Lay, nouveauté 2023 plantation d’une forêt blanche composée d’arbres à feuillage panaché vert et blanc ou fleurissant… dont certaines variétés sont rares. Parc du château de Saint André rue de Saint André 85320 Mareuil-sur-lay-Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 68 02 11 60 »}, {« type »: « email », « value »: « claudine@chateau-saintandre.fr »}] Parc paysager du 19ème siècle, arbres remarquables, roseraies, point de vue sur la Vallée du Lay, nouveauté 2023 plantation d’une forêt blanche composée d’arbres à feuillage panaché vert et blanc ou fleurissant… dont certaines variétés sont rares. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 ©

