Visite découverte du Château de Réveillon et de ses jardins. Parc du château de Réveillon, 2 juin 2023, Réveillon. Visite découverte du Château de Réveillon et de ses jardins. 2 – 4 juin Parc du château de Réveillon Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans – 5,00 € pour les enfants de 12 à 16 ans – 8,00 € pour les plus de 17 ans Visite du château avec audio-guides – Visite libre des jardins – Arbre remarquable Parc du château de Réveillon 1 rue du Château, Réveillon, Marne, Grand Est Réveillon 51310 Marne Grand Est Ce parc de 5 ha comprend un vaste jardin à la française, un jardin potager et un jardin d’agrément occupant une ancienne melonnière. Il semble que ce soit sous Jean Galland (1642 – 1672) que les jardins et allées qui constituent le cadre de verdure de Réveillon furent créés. En 1663 Jean Galland fait planter l’allée de Retourneloup, perspective située dans la continuité du jardin à la française. L’allée était composée de quatre rangées d’ormes formant une allée centrale et deux contre-allées. Le jardin à la française, d’après un acte de juin 1663 a, semble-t-il, également été créé à la même époque. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

