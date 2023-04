Atelier de création d’objets musicaux Parc du château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ray-sur-Saône

Atelier de création d’objets musicaux Parc du château de Ray-sur-Saône, 4 juin 2023, Ray-sur-Saône. Atelier de création d’objets musicaux Dimanche 4 juin, 10h30, 14h00 Parc du château de Ray-sur-Saône Toutes les animations sont libres et gratuites. Le vent dans les feuilles, les pas dans les allées, le chant des oiseaux ou l’eau de la Saône en contrebas, autant d’éléments d’un paysage sonore qui inspireront la construction d’objets musicaux à partir d’éléments glanés dans la nature, en partenariat avec l’association Urbain des bois. Parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « chateauderay@haute-saone.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 95 77 37 »}] Les jardins du château forment une composition mixte dans la tradition des grands jardins historiques. La grande perspective classique ouvre sur le château. Par un jeu d’échelle, du parc à l’anglaise et sa balade pittoresque ombragée par des arbres remarquables ou jusqu’à la Saône depuis le belvédère et les allées romantiques, le regard glisse des jardins au grand paysage. Ouverture : toute l’année en accès libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Ray-sur-Saône Autres Lieu Parc du château de Ray-sur-Saône Adresse Château de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône Ville Ray-sur-Saône Departement Haute-Saône Age min 7 Age max 121 Lieu Ville Parc du château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône

Parc du château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ray-sur-saone/

Atelier de création d’objets musicaux Parc du château de Ray-sur-Saône 2023-06-04 was last modified: by Atelier de création d’objets musicaux Parc du château de Ray-sur-Saône Parc du château de Ray-sur-Saône 4 juin 2023 Parc du château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône

Ray-sur-Saône Haute-Saône