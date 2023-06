Ray-splendissante : visite guidée du château Parc du château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône, 3 juin 2023, Ray-sur-Saône.

Ray-splendissante : visite guidée du château 3 et 4 juin Parc du château de Ray-sur-Saône Dans la limite des places disponibles

Visite guidée du château « Ray-splendissante » à la découverte des motifs floraux, des paysages et des animaux représentés dans les œuvres et les éléments d’architecture.

Parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « chateauderay@haute-saone.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 95 77 37 »}] Les jardins du château forment une composition mixte dans la tradition des grands jardins historiques. La grande perspective classique ouvre sur le château. Par un jeu d’échelle, du parc à l’anglaise et sa balade pittoresque ombragée par des arbres remarquables ou jusqu’à la Saône depuis le belvédère et les allées romantiques, le regard glisse des jardins au grand paysage.

Ouverture : toute l’année en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:30:00+02:00 – 2023-06-03T14:00:00+02:00

2023-06-04T16:15:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

© Xavier SPERTINI – Département de la Haute-Saône