Visite du parc du château de Puymangou Parc du château de Puymangou, 3 juin 2023, Saint-Aulaye-Puymangou. Visite du parc du château de Puymangou 3 et 4 juin Parc du château de Puymangou Gratuit. Se garer sur le parking de l’église de Puymangou. Entrer par l’accès piétonnier qui se trouve en face du portail du cimetière. Vous serez accueillis par les propriétaires qui vous expliqueront les caractéristiques du site, les idées maîtresses qui ont conduit à la création du jardin, les échecs et les réussites… puis vous serez invités à une promenade à votre rythme selon un itinéraire proposé. Parc du château de Puymangou Puymangou, 24410 Saint-Aulaye-Puymangou Saint-Aulaye-Puymangou 24410 Puymangou Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 28 22 54 52 Situé au point culminant du Pays de Saint-Aulaye avec des vues lointaines sur quatre provinces, le château de Puymangou est une demeure du XVIIe siècle, dont la façade Est porte le témoignage d’un premier édifice médiéval. Le château fut aux Bouchard d’Aubeterre, alliés aux d’Esparbès de Lussan, puis, à partir de la fin du XVIIe siècle, aux Chapelle de Jumilhac. Partagé en deux propriétés à la Révolution, victime d’un incendie vers 1870, laissé mi en ruine, mi à l’état de grange, il a été à nouveau rassemblé en une seule propriété en 1990 et a fait l’objet d’une importante restauration. Le parc actuel a été entièrement créé à partir de 1988 avec la plantation de nombreux arbres. Il est caractérisé par un jardin français à proximité du monument avec des buis, des ifs et des charmilles, ainsi que par des lieux où les vues remarquables sont mises en valeur. Utiliser le parking qui se trouve à côté de l’église de Puymangou et entrer par l’accès piétonnier qui se trouve en face du portail du cimetière. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Pechmangor

