Un potager en musique Parc du château de Preisch, 3 juin 2023, Basse-Rentgen. Un potager en musique 3 et 4 juin Parc du château de Preisch 5€ l’entrée avec visite libre du parc. Prévoir le pique-nique. Activités plein air aux tarifs habituels (9€/enfant et 6€/adulte) Sur le thème de l’édition 2023 « Les musiques aux jardins », nous vous proposons le 3 et 4 juin de venir pique-niquer dans le potager de 1ha, mis en sonorisation pour l’occasion. Installés confortablement sur des couvertures dispersées au milieu des buis, vous pourrez déguster votre pique-nique tiré du sac dans un cadre paisible et convivial. Boissons softs, tartes et gâteaux vous seront proposés sur place. Retrouvez également dans le potager en permaculture nos dix grands jeux en bois qui amuseront petits et grands. Parc du château de Preisch 2, rue des lilas, Basse-Rentgen, Moselle, Grand Est Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est 03 82 83 44 71 http://www.chateaudepreisch.com Le parc anglais du château de Preisch fut élaboré à partir de 1812 pour mettre en valeur la motte féodale de l’ancien château fort. Ses doubles douves, ses passerelles en fonte et ses arbres bicentenaires en font un lieu hautement romantique. Un parcours botanique oriente le visiteur. L’ancien potager est devenu un jardin de topiaires expressionnistes imaginé par Hubert Puzenat, architecte paysagiste. Parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Château de Preisch

