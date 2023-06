Fête de la musique Parc du Château de Pouilly Dijon, 18 juin 2023, Dijon.

Fête de la musique Dimanche 18 juin, 15h00 Parc du Château de Pouilly Gratuit

On peut dire désormais que le rendez-vous est de tradition. Depuis 2013, date du premier événement, La Vapeur organise le dimanche précédant la date officielle de la fête de la musique (21 juin), une grande fête dans le Parc du Château de Pouilly.

Les concerts :

LE2NY (Pop RnB / Dijon)

Que du love ! C’est ce qui représente le mieux LE2NY. Du RnB à la pop en passant par des styles qui frôlent la variété, il fait vivre ses chansons en live performance, en groupe avec deux musiciens. Préparez vous à en prendre plein le coeur !

https://www.youtube.com/watch?v=snwpWQIdC9U

MANILA HAZE (Pop groove / Dijon)

Manila Haze c’est de la pop, du groove, et beaucoup de sentiments. L’urgence de lâcher prise. La nécessité d’exorciser ses démons par le rythme et la mélodie. Manila Haze, c’est une bande son teintée eighties pour lever la tête vers l’horizon.

https://www.youtube.com/watch?v=6GkbkE9d7Cs

ZATO (Indie rock / Mâcon)

Un violon, une guitare électrique, une batterie et deux chants pour dérouler un indie rock sombre, onirique et minimaliste, teinté de folk, post-rock et trip-hop. Le trio trace son chemin entre silences suspendus et gros sons, mélodies aériennes et matières sonores, acoustique et électricité.

https://www.youtube.com/watch?v=AcszqKrrEoQ

Mossaï Mossaï (Rock psyché / Tours)

Mossaï Mossaï se veut cosmique, hallucinogène, électrique et sauvage. Une échappée vers les bases d’un mur du son totalement libre, où les limitations de vitesse pour guitares n’existaient pas. Un enchevêtrement de voix convoquant les fantômes d’un rock que l’on croyait à tort révolu.

https://www.youtube.com/watch?v=JXqLqDR51bQ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T15:00:00+02:00 – 2023-06-18T21:00:00+02:00

