Dijon Fête de la musique Parc du Château de Pouilly Dijon, 18 juin 2023, Dijon. Fête de la musique Dimanche 18 juin, 15h00 Parc du Château de Pouilly Gratuit On peut dire désormais que le rendez-vous est de tradition. Depuis 2013, date du premier événement, La Vapeur organise le dimanche précédant la date officielle de la fête de la musique (21 juin), une grande fête dans le Parc du Château de Pouilly. Parc du Château de Pouilly Place d’amérique, Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/fete-de-la-musique-180623 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

