À la découverte de la biodiversité dans le parc du château de Panloy Parc du château de Panloy, 2 juin 2023, Port-d'Envaux. À la découverte de la biodiversité dans le parc du château de Panloy 2 – 4 juin Parc du château de Panloy Espace naturel préservé, géré en collaboration avec des associations de protection de l’environnement (Perennis / LPO), le parc du château de Panloy se découvre en empruntant un sentier nature valorisant la biodiversité.

Au programme : Activités enfants,

Animaux,

Visite libre du parc avec son sentier nature, ponctué d’animaux,

Visite intérieure du château à tarif réduit (visite guidée d’une heure). Parc du château de Panloy Château de Panloy – 3 domaine de Panloy, 17350 Port-d’Envaux, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 91 73 23 http://www.panloy.com Situé en bord de Charente, le parc de Panloy est constitué de vastes espaces très différents (espaces en pelouse et fleurs avec vue sur le fleuve autour des bâtiments, espaces boisés parcourus de canaux débouchant sur une mare dans une prairie humide, prairie sèche remplaçant un bois de chênes disparu lors de la tempête de 1999). Aujourd’hui, ce lieu est un espace naturel préservé, géré en collaboration avec des associations de protection de l’environnement (Perennis / LPO). Un sentier nature valorisant la biodiversité permet de parcourir le parc. parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

