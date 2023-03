Visites guidées ou orientées Parc du château de Nesmy 10 route de La Roche 85310 Nesmy Nesmy Catégories d’Évènement: Nesmy

Visites guidées ou orientées Parc du château de Nesmy 10 route de La Roche 85310 Nesmy, 3 juin 2023, Nesmy. Visites guidées ou orientées 3 et 4 juin Parc du château de Nesmy 10 route de La Roche 85310 Nesmy Tarif : 5 € , gratuit pour les moins de 12 ans, accessible aux personnes en situation de handicap Parc du château de Nesmy 10 route de La Roche 85310 Nesmy Nesmy Nesmy 85310 Vendée Pays de la Loire 02.51.07.35.03. https://chateaudenesmy.wixsite.com/website/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 07 35 03 »}, {« type »: « email », « value »: « la.chapelle@orange.fr »}] Parc du château de Nesmy (I.S.M.H.). Caractérisé par de multiples points de vue et un réseau hydraulique de cinq étangs, le parc du château de Nesmy (47 ha) a été dessiné par André Leroy, paysagiste angevin, sur les vestiges d’un domaine de XI ème siècle. Il a été réaménagé à la fin du XIX ème siècle par Charles et Mathilde de Tinguy, avec la participation des frères Bühler. RD 85. Parking en face. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

