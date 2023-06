Visite libre du parc Parc du château de nacqueville La Hague, 16 septembre 2023, La Hague.

Visite libre du parc 16 et 17 septembre Parc du château de nacqueville 8€, gratuit <18 ans.

Visite libre du Parc du Chateau de Nacqueville et de la salle des gardes située dans la poterne du Chateau.

Accueil par les propriétaires sur le perron du chateau samedi et dimanche à 15h00 et 16h30

Parc du château de nacqueville Urville-Nacqueville, 50460 La Hague La Hague 50460 Urville-Nacqueville Manche Normandie 02 33 03 21 12 http://www.nacqueville.com Château du XVIe siècle situé dans un parc à l’anglaise romantique créé en 1830 traversé par une rivière en cascade bordée d’arums et animé par une pièce d’eau et des fontaines fleuries. Vue merveilleuse sur la mer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00