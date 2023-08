Découverte tactile du parc du château de Mayenne Parc du château de Mayenne Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne Découverte tactile du parc du château de Mayenne Parc du château de Mayenne Mayenne, 16 septembre 2023, Mayenne. Découverte tactile du parc du château de Mayenne Samedi 16 septembre, 14h00 Parc du château de Mayenne Dans le cadre du renouvellement de la visite labellisée « Tourisme et Handicap » du parc du château de Mayenne, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne s’est doté d’outils de découverte tactile (maquettes du kiosque à musique…).

Un guide-conférencier vous les fera découvrir dans le parc du château lors d’ateliers de manipulation.

Sans inscription. Gratuit. Parc du château de Mayenne chateau de Mayenne Mayenne 53100 Résidence Montana Mayenne Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

