Ouverture partielle du Parc du château de Maurens Mercredi 6 décembre, 01h00 Parc du château de Maurens

Avec l’ambition de proposer aux habitants plus de nature en ville, la commune de Cugnaux a fait l’acquisition du Parc de Maurens.

L’objectif ? En faire une zone naturelle protégée et un lieu de promenade et de sensibilisation à la biodiversité pour tous !

Si des travaux d’aménagement et sentiers piétonniers restent à réaliser dans les prochains mois, le parc est ouvert partiellement depuis le ce samedi 2 décembre. Les accès seront assurés via les cheminements piétonniers depuis les rues Boubes, Boltar et De Boyer Montaigut, et, à terme, une entrée principale sera créée depuis le Boulevard de Maurens.

Ce nouveau parc sera ouvert au public de 8 heures à 21 heures.

Soucieux du bien-vivre ensemble pour les riverains, nous serons attentifs à encourager les accès en mobilités douces, et les services de la Ville restent à votre disposition pour tout complément d’information.

