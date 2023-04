Rendez-vous aux jardins 2023 Parc du Château de Malmaison, 2 juin 2023, Rueil-Malmaison.

Rendez-vous aux jardins 2023 2 – 4 juin Parc du Château de Malmaison Accès gratuit – Visites thématiques sur inscription

Vendredi 2 Juin : Ateliers réservés aux scolaires (durée 2 heures)

Des classes de primaires seront accueillies le matin et l’après-midi par l’équipe de jardiniers du château qui leur feront découvrir le site naturel de Malmaison et de Bois-Préau ainsi qu’un intervenant en ornithologie.

La visite des jardins se divisera en deux : avec les jardiniers, les élèves seront sensibilisés aux missions de conservation et de valorisation du patrimoine paysager. Ils pourront également découvrir les différentes techniques de production (présentation des cultures sous abris) et de multiplication des végétaux. Dans un second temps ils apprendront à réaliser des instruments de musiques avec les arbres creux de Malmaison pour créer leur musique du jardin.

La seconde partie de la visite offrira aux enfants l’occasion de se concentrer sur les sons du jardin. Ils découvriront la faune du parc de Bois-Préau en apprenant à écouter les chants des oiseaux et observer ces fameux habitants des jardins.

Accès gratuit – Accueil des classes sur RDV au 1 Bis Avenue de l’impératrice Joséphine.

Samedi 3 Juin :

A 10h : Visite thématique des jardins « Les oiseaux des jardins de Malmaison » accompagnée par une intervenante en ornithologie (durée 1h00)

A 10h 30 et à 15h: Visite thématique des jardins « Les animaux et les jardins de Malmaison au temps de Joséphine » accompagnée par les jardiniers du domaine (durée 1h30)

Dimanche 4 Juin :

Le public pourra découvrir l’action menée par le domaine pour favoriser la préservation de la biodiversité et des pollinisateurs grâce à l’implantation de ruches sur le domaine et en savoir plus sur la gestion d’un rucher et la production de miel en échangeant avec l’apiculteur.Accueil des visiteurs toute la journée (de 10h à 17h) par l’apiculteur près de la tente du jardin.

A 10h : Visite thématique des jardins « Les oiseaux des jardins de Malmaison » accompagnée par une intervenante en ornithologie (durée 1h00)

A 10h 30 et à 15h: Visite thématique des jardins « Les animaux et les jardins de Malmaison au temps de Joséphine» accompagnée par les jardiniers du domaine (durée 1h30)

Parc du Château de Malmaison Avenue du Château-de-Malmaison 92500 Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison 92500 Hauts-de-Seine Île-de-France

Aujourd'hui musée château, Malmaison fut de 1799 à 1814 la résidence privée de Napoléon et de Joséphine, une « campagne » située à une demi-heure de Paris. A la différence des résidences officielles, Malmaison reste jusqu'à la mort de Joséphine, en 1814, une maison intime, renommée pour la beauté de ses jardins et les espèces rares de plantes qui y furent acclimatées. Le parc reste aujourd'hui particulièrement évocateur voulu par l'Impératrice et s'est enrichi d'un jardin de roses anciennes en 2014, grâce au mécénat de la maison Piaget. – Depuis la Défense (métro, RER, SNCF, bus) : autobus 258 arrêt « Le Château » (25 minutes). Traverser la RN13 et revenir vers le carrefour. Le château se situe à droite à 300m. – Par la route : RN 13 (12 km de Paris)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:30:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

©Sophie CHIRICO